"Победа" подтверждает планы начать полеты в Турцию. Авиакомпания постоянно рассматривает разные направления развития маршрутной сети", — сказала представитель. Когда и в какие именно города предполагается запустить рейсы, она не уточнила.

Сейчас единственное зарубежное направление "Победы" — Минск, куда компания летает с июня из Санкт-Петербурга. В конце октября запуск рейсов в столицу Белоруссии запланирован также из Москвы.

Все свои международные рейсы "Победа" приостановила в марте, после начала военной операции на Украине и последовавших за этим антироссийских санкций.