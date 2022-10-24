Airbus SE A330-300 авиакомпании Korean Air вечером воскресенья совершил неудачную посадку из-за неблагоприятных погодных условий, пролетев мимо посадочной полосы. На борту воздушного судна находилось 162 пассажира, никто из них не пострадал.

Взлетно-посадочную полосу закрыли, чтобы убрать сильно поврежденный самолет, все международные и внутренние рейсы отменены до дальнейшего уведомления.

Самолет вылетел из сеульского аэропорта Инчхон в воскресенье, из-за непогоды ему дважды не удавалось приземлиться. Совершив третью попытку, он пролетел мимо посадочной полосы. Президент авиакомпании Ву Ки-Хон заявил, что будет проведено "тщательное" расследование причин инцидента.