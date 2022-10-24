"Территория станет памятником природы регионального значения и будет относится к объектам общенационального достояния с особыми условиями посещения", — говорится в сообщении.

На популярной у туристов горе Бабий Камень и в ее окрестностях (общая площадь природоохранной зоны — более 1,4 тыс. га) нельзя будет, в частности, заниматься строительством, пользоваться недрами, ловить рыбу. Можно будет проводить научные исследования, воспроизводить леса, собирать грибы и дикоросы.

"В советское время горе Бабий Камень уже был присвоен статус государственного памятника природы областного значения. Но в связи с тем, что федеральное законодательство за прошедшие годы существенно изменилось, правительством края были уточнены границы этого природного объекта, скорректированы требования по его посещению, установлены виды разрешённой и запрещенной деятельности на территории", — приводятся в сообщении слова председателя комитета по природопользованию краевого Заксобрания Оксаны Герасимовой.

Гора Бабий Камень высотой около 1 тыс. метров расположена в Елизовском районе Камчатки в южной части хребта Тополовый — водоразделе рек Паратунка и Левая Быстрая. Поход на Бабий Камень -популярный туристический маршрут. С вершины горы открывается вид на долину реки Паратунки, сопку Бархатную, вулканы Вилючинский и Мутновский. С юго-восточной стороны подножия горы бьют термальные источники Карымшинские. В книге В.Л. Комарова "Путешествие по Камчатке в 1908 -1909 гг." необычное название горы объясняется так: "когда-то бабы, ходившие на гору за ягодами (голубикой), случайно убили на ней горного барана".