Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев.

"В соответствии с продлением "желтого" уровня террористической опасности, оперативные и спасательные службы, медучреждения продолжат работу в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей усилены патрули и досмотры машин", — говорится в сообщении.

Также продолжатся проверки социальных и инфраструктурных объектов, усиленный контроль за соблюдением миграционного законодательства.

Меры безопасности усилили в соответствии с решением Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае и рекомендациями Национального антитеррористического комитета.

Распоряжение о введении "желтого" уровня террористической опасности в Темрюкском районе Краснодарского края губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал 8 октября из-за ЧП на Крымском мосту.