По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 02:34 по местному времени в субботу, находился примерно в 1,1 км северо-восточнее конноспортивного клуба "Галатея", расположенного на восточной окраине Междуреченска.
Интенсивность сотрясений в эпицентре — 3,5 балла по шкале MSK-64.
По данным Алтае-Саянского филиала, землетрясения в Кузбассе в основном связаны с интенсивными горными работами: выемка и перемещение больших объемов породы приводит к перераспределению напряжений в земной коре. Как правило, очаги таких землетрясений находятся на небольшой глубине.