Путеводитель будет сформирован в специальном приложении, где цифровое сопровождение получат сразу 70 туристических маршрутов. По каждому из них обозначат характеристики, которые помогут в подборе турмаршрута с учетом физического состояния и возраста туриста.

Кроме того, в путеводителе будет собрана информация об отелях, гостиницах, кафе, ресторанах, детских и спортивных зонах, услугах и сервисе. Приложение позволит не только выбрать удобный вариант, но и забронировать туруслуги и места размещения.

По завершению разработки приложение будет доступно на площадках App Store и Play Market.

"На данный момент турист должен пользоваться множеством сторонних информационных сайтов, блогов и статей, чтобы понять уровень туристических возможностей региона, а создание цифрового путеводителя позволит получить единовременный доступ к многофункциональной и доверенной цифровой среде, умещающейся в его телефон", — приводит пресс-служба слова главы Минтуризма и курортов КЧР Расула Текеева.

Разработка приложения-путеводителя по туристическим маршрутам КЧР осуществляется на средства гранта, полученного по итогам конкурса правительства РФ на оказание финансовой поддержки для развития туротрасли.