"4 ноября в государственных музеях Московской области пройдет Всероссийская акция "Ночь искусств". Посетителям предложат как традиционные мероприятия, так и специально подготовленные программы", — говорится в сообщении.

Так, Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник проведет историческую игру "Следы Времени: Смута", приуроченную к 410-летию освобождения Москвы от польских интервентов. Также гостей ждут художественный квест "Пересечение", знакомящий с изобразительным искусством России конца XIX — начала XXI вв., авторские лекции, приуроченные к юбилею Отечественной войны 1812 года и музыкальный салон.

Серпуховский историко-художественный музей пригласит на иммерсивное шоу "Путешествие во времени", посвященное событиям начала XX века.

Мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского проведет семейный квест, квест для детей, а также театрализованную экскурсию. Гости смогут посмотреть балет "Лебединое озеро" в исполнении артистов Московского областного государственного академического театра балета "Русский балет".

В музее-заповеднике "Усадьба "Мураново" имени Ф.И. Тютчева проведут "Домовитый квест", вечерние экскурсии по главному усадебному дому, различные мастер-классы.

Посетителей Звенигородского музея-заповедника ждет экскурсия по выставке, посвященная 210-летию Отечественной войны 1812 года.

Посетителей "Нового Иерусалима" будут ждать игровые программы для детей, квест "Истинный музей французского искусства".

Мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока пригласит на тематические экскурсии и интерактивное занятие по актерскому мастерству "Театральные кулисы".

Музейный комплекс "Зоя" подготовил лекцию о проектах советского авангарда 1920-1930 годов, Военно-технический музей — творческие площадки "Полевая почта" и "Фронтовая агитбригада", музейно-мемориальный комплекс "История танка Т-34" проведет обзорную экскурсию по основной экспозиции "По пути танка-легенды".