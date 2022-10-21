"В 2022 были благоустроены 50 дворовых и 13 общественных территорий во всех районах и городах республики. Всего в Карачаево-Черкесии до конца 2024 года будет благоустроено порядка 500 дворов и 150 общественных территорий", — написал Темрезов в своем телеграм-канале в пятницу.

Он отметил, что в рамках проводимых работ во дворах и парках, на улицах и аллеях региона появляются детские и спортивные площадки, новое плиточное покрытие и асфальт, лавочки, уличное освещение и различные малые архитектурные формы.