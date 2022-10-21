«С начала года Геленджик посетило более 3,5 млн туристов. И это несмотря на ограничения полетов в южные аэропорты. Более 2500 средств размещения приняли порядка 1 млн 900 тыс. человек. В 17 детских здравницах курорта отдохнуло почти 27 тыс. детей, это на 37% больше прошлого года», — рассказали в пресс-службе.

По данным администрации Геленджика, объем налоговых поступлений за 8 месяцев в консолидированный бюджет края от предприятий туротрасли составил 466 млн рублей. В настоящее время около 13 тыс. человек, или практически каждый десятый житель города, занят в санаторно-курортной отрасли и туризме.