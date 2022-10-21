Росту экономических показателей будут способствовать принимаемые меры, направленные на ускорение адаптации отраслей к новым условиям.

"Реализация проектов по реконструкции и реновации позволит увеличить номерной фонд объектов размещения города, в результате, к 2025 году доходы курортно-туристического комплекса возрастут на 21,6% к уровню 2022 года", — подчеркивает пресс-служба.

Кроме этого, инвестиционный рост к 2025 году составит 121% и будет обеспечиваться продолжением действующих и началом реализации новых инвестиционных проектов, а также реализацией плана мероприятий по комплексному развитию города, утвержденного правительством РФ.

"Благодаря сохранению высокой деловой активности официальная безработица весь прогнозируемый прогнозируемый период сохранится на уровне 0,3%", отмечается в сообщении.

Между тем в 2022 году ряд отраслей города уже показали рост. Так, транспортные организации увеличили объемы услуг на 9%, промышленность выросла на 11%, по строительству положительная динамика составила 16,6%. В градообразующем курортно-туристическом комплексе рост достиг 19,8%.

"Таким образом показатели роста экономики Сочи в 2023 году составят 109% к уровню прошлого года, отмечается в сообщении.