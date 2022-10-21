Региональный закон "О Дне памяти жителей сожжённых деревень" был принят на сессии Псковского областного собрания 29 сентября.

Руководитель Государственного архива Псковской области Наталья Исакова, озвучивая инициативу, рассказала, что региональную памятную дату, увековечивающую память сожжённых немецко-фашистскими захватчиками и карателями жителей деревень на территории Псковской области, будут отмечать ежегодно 22 октября.

По данным "Книги Памяти Псковской области" установлено, что на территории региона было уничтожено 5082 деревень, из которых каждая пятая после войны так и не возродилась.

В субботу в Пскове состоится торжественное открытие Музея оккупации Псковской области 1941-1944 годов. Он будет располагаться на улице Ленина, 3, где в годы оккупации Псковской области размещался карательный орган.

Основу экспозиции музея составят документы государственных архивов, Центрального архива ФСБ России, архива УФСБ России по Псковской области, материалы из личных коллекций, а также фотоматериалы с мест следственно-поисковых работ, которые Государственному архиву Псковской области передало следственное управление Следственного комитета РФ по региону.