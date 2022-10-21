"Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 23 октября 2022 года до 20:00 7 ноября 2022 года высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов", — написал Аксенов в своем телеграм-канале.

По его словам, решение распространяется на объекты республиканских министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики, комитета по водному хозяйству и мелиорации.

"Желтый" — это второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный — "синий", высокий — "желтый" и критический — "красный".

Власти Крыма ввели высокий уровень террористической опасности в пяти муниципалитетах Крыма — городах Армянск, Джанкой, Красноперекопск, а также в Джанкойском и Красноперекопском районах — 11 апреля и с тех пор продлевают его дважды в месяц.

11 октября Аксенов ввел до 23 октября "желтый" уровень террористической опасности в двух муниципалитетах на востоке Крыма, где находится Крымский мост, — в Керчи и Ленинском районе.

8 октября власти Кубани объявили "желтый" уровень террористической опасности в районе Крымского моста после взрыва грузовика на его автомобильной части.