"Работы выполнены по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". Объект принят, сейчас ведется подписание необходимых документов", — говорится в сообщении.

На набережной заменили тротуарную плитку, обновили облицовку подпорных стен причальной части, восстановили ограждения, высадили более 80 серебристых тополей, установили фонари и современные удобные скамейки.

"Украшением набережной стали перголы с качелями. Вдоль подпорной стенки появилась дорожка для активных видов спорта", — отмечается в сообщении.

Обновление Нижней Набережной проходило в два этапа. Как сообщалось, в 2021 году был благоустроен верхний ярус, где уложили новую плитку, привели в порядок ограждения, установили новые опоры освещения и малые архитектурные формы, разбили клумбы.

"Шаг за шагом мы идем к созданию Единой набережной города. Это то, чего очень долго ждали иркутяне. Недавно Совет Федерации рекомендовал включить мероприятия по берегоукреплению набережной Ангары в госпрограмму. Наша задача сегодня разработать проектно-сметную документацию. К 2026 году этот значимый объект должен быть реализован", — цитирует пресс-служба Болотова.