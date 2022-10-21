Разработку мастер-плана туристских территорий глава региона Алексей Русских обсудил с представителями корпорации и инвесторами.

Эксперты осмотрели основные туристические локации Ульяновской область, обсудили возможности комплексного развития отрасли, дали оценку потенциала в реализации проектов и предложения для успешного развития туристической инфраструктуры в регионе.

"Благодаря развитию инфраструктуры к 2030 году турпоток в Ульяновскую область может достигнуть миллиона человек в год. Регион обладает всеми возможностями для рекреационного, экологического, оздоровительного, детского туризма, а также для развития культурно-познавательного и водного направления", — говорится в пресс-релизе со ссылкой на заключение специалистов.

Губернатор Русских в числе перспективных зон с высоким рекреационным потенциалом назвал, в частности, геопарк "Ундория", "Берег орланов", "Ивановский залив".

"Нам есть что предложить туристу. Новые проекты позволят в полной мере раскрыть экономический потенциал и подтянуть за собой все остальные отрасли. Создание одного нового рабочего места в отрасли туризма позволяет обеспечить работой пять человек в смежных сферах деятельности", — приводит пресс-служба слова Русских.

Директор департамента мастер-планирования и развития территорий АО "Корпорация Туризм. РФ" Вячеслав Шашкин напомнил, что главная задача корпорации — "создание круглогодичных курортов в стране для развития внутреннего и въездного туризма путем вхождения в уставной капитал инвестиционных проектов".

"Мы видим все возможности, которые представляет регион, смогли посетить туристические площадки, которые выносятся на рассмотрение и обсуждение. Все инициативы мы прорабатываем детально. Совместная работа продолжится вплоть до применения инструментов поддержки", — сказал Шашкин.

Соглашение о долгосрочном сотрудничестве, предполагающее развитие туристской инфраструктуры и индустрии гостеприимства региона, заключено между правительством области и АО "Корпорация "Туризм. РФ" в 2021 году.

Геопарк "Ундория" — объект природного, культурного и археологического наследия в пределах Ундоровской курортной зоны в Ульяновской области на побережье Куйбышевского водохранилища. Место известно как целебными минеральными водами, так и древними ископаемыми остатками ихтиофауны. В селе Ундоры с 1990 года работает краеведческий палеонтологический музей.

На территории геопарка выявлено более 40 археологических памятников от палеолита до развитого средневековья, среди которых 6 крупных городищ и даже средневековых городов, в основном относящихся к культуре Волжской Булгарии.

Заповедник "Берег орланов" — памятник природы в Старомайнском районе Ульяновской области на мысу, разделяющем Старомайнский и Клюквенный заливы. Здесь много гнезд орланов-белохвостов, занесенных в Красную книгу России.