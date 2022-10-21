«Наши гигантские цепкохвостые сцинки были получены в результате конфискации от недобросовестных владельцев. В течение четырех лет зоологи старались создать для них условия, оптимальные для размножения. Предыдущее разведение было еще в прошлом веке – около тридцати лет назад. Сцинки весьма редки, поэтому каждая такая рептилия – это событие для зоопарка. В прошлый раз зоологам удалось создать оптимальные параметры для размножения, причем тогда даже появилась двойня – огромная редкость в мировой практике», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметили в Московском зоопарке, сложность разведения обусловлена тем, что это довольно территориальные животные, а также моногамные. Им должно быть комфортно на конкретной территории, а также важно создать пару, чтобы оба партнера подходили друг другу.

Гигантский цепкохвостый сцинк – это эндемик Соломоновых островов и Новой Гвинеи. Он населяет очень ограниченную территорию и нигде больше в мире не встречается. Вид редкий и сейчас его численность под угрозой из-за массового вывоза браконьерами для продажи как домашних питомцев.