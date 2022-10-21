По данным регионального департамента общественных, внешних связей и молодежной политики, в мероприятии принял участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"Подписанное соглашение — важнейший шаг для выполнения задачи, поставленной президентом, по созданию туристической инфраструктуры на местах. Определены наиболее перспективные территории, на которых "Туризм.РФ" совместно с Минэкономразвития и руководством субъекта будет создавать современные и доступные курорты", — приводятся в сообщении слова Чернышенко.

Он отметил, что турпоток в Югру ежегодно растет.

"По итогам прошлого года он составил 477 тысяч человек. К концу этого ожидается, что регион посетят более 500 тысяч гостей. Взаимодействие с корпорацией обеспечит приток туристов не только в автономном округе, но и в Уральском федеральном округе", — заключил Чернышенко.

В свою очередь глава корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов отметил, что соглашение с правительством автономного округа позволит начать совместную работу над развитием туристических территорий и проектов.

По его словам, первым из них станет реконструкция гостиницы "Югра", которая расположена в деловом центре столицы региона и в ходе реализации проекта "будет улучшена до категории четырех звезд".

"Корпорация видит большой потенциал в реализации этого проекта для региона, поскольку он способствует развитию делового, экологического и культурно-познавательного туризма", — добавил Суханов.

В департаменте общественных и внешних связей и молодежной политики сообщили, что в список перспективных для развития территорий вошли горнолыжный комплекс "Трёхгорье", расположенный в междуречье Оби и Иртыша, природный парк "Самаровский чугас", а также горы Северного и Приполярного Урала.