"На середину октября кассовое исполнение по госпрограмме составляет 66,1%, или 71,3 млрд рублей из предусмотренных (госпрограммой — ИФ) 107,9 млрд (рублей), что больше показателей аналогичного периода прошлого года на 14,3%", — говорится в сообщении.

На реализацию госпрограммы на 2023-2025 годы выделяется 350,5 млрд рублей. На эти средства в субъектах построят и отремонтируют автомобильные дороги, ж/д инфраструктуру, модернизируют объекты общего и дошкольного образования, будут развивать системы водоснабжения, водоотведения, туристско-рекреационные кластеры, а также проведут берегоукрепление и инженерную защиту.

Срок реализации госпрограммы планируют продлить до 2027 года.

"Цели госпрограммы до 2027 года — устранение диспропорций в региональном развитии для устойчивого роста численности жителей региона до 2 573,5 тыс. человек, формирование доступной и комфортной инфраструктуры туризма, позволяющей принять до 12 150 тыс. туристов, а также создание благоприятного инвестиционного климата", — уточнил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

По его словам, на этих территориях в настоящее время поэтапно решаются вопросы, связанные с развитием социальной сферы, энергетической, транспортной, инженерной инфраструктуры и туристско-рекреационного потенциала.

Также в рамках госпрограммы рассматривается вопрос создания в регионе свободной экономической зоны.

"Отдельно отмечу, что за текущий год уже введено в эксплуатацию 18 объектов и мероприятий госпрограммы", — подчеркнул Файзуллин.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Кабмину страны продлить действие государственной программы развития республики Крым и Севастополя до 2027 года, предусмотреть деньги на ее реализацию и подумать о возможности пролонгации программы до 2030 года. Поручения главы государства должны быть выполнены до 30 декабря текущего года. Ответственным назначен премьер Михаил Мишустин.

Как сообщалось, Кабмин РФ утвердил федеральную целевую программу (ФЦП) развития республики Крым и Севастополя в августе 2014 года, с тех пор она изменялась более 10 раз. Изначально программа была рассчитана до 2020 года включительно, затем ее несколько раз продлевали, в том числе, в феврале 2021 года — до 2025 года включительно. Тогдашней правкой существенно увеличен объем финансирования: на 9,3%, или на 117 млрд рублей, до 1,374 трлн рублей (в ценах соответствующих лет).