«Индустрия туризма нуждается в 30% сотрудников со средним профессиональным образованием. Наверное, наш фокус нужно сделать в среднем образовании, потому что линейному персоналу не нужно высшее образование. При этом до 80% работающих требуют переквалификации, потому что они подготовлены по старым лекалам и старым методикам. Большинство бизнесов, которые сталкиваются с такими сотрудниками, вынуждены доучивать их на практике», — рассказал он на заседании в Торгово-промышленной палате.

Как напомнил Тарбаев, в соответствии со стратегией развития туризма до 2035 года численность работников туриндустрии должна увеличиться с 1,66 млн в 2020 году до 4,96 в 2035 году. При этом по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» к 2024 году работников должно быть 2,9 млн человек.

«Суммарно число обучающихся по направлению «Туризм и гостиничное дело» в системе среднего профессионального и высшего образования на конец 2021 года составило 57 тыс. обучающихся. Это при показателях, что 2,9 млн нужны к 2024 году. И не все связывают работу свою с туризмом, потому что для некоторых это компромисс между тем, чтобы никуда не поступить и поступить куда-то», — пояснил он.

Как считает Тарбаев, помимо модернизации самого обучения персонала необходимо оценить реальную потребность в кадрах.

«Есть дефицит кадров, но четкой цифры нет, потому что система управления, система аналитики у исполнительной власти очень разная. Мы в Госдуме сталкиваемся со стерильными цифрами со стороны правительства, которое говорит, что все хорошо, и раздраматизированными проблемами «с земли». И между этими полюсами надо искать правду, а этого очень сложно добиться», — заключил он.