«С 21 октября меры по контролю за здоровьем пассажиров из стран, не входящих в ЕС или Шенгенскую зону, не действуют», — сообщает министерство в соцсетях.

Как следует из резолюции, опубликованной в правительственном вестнике, после окончания острой фазы пандемии коронавируса, которая сопровождалась высоким уровнем иммунизации, число случаев болезни в тяжелой форме значительно сократилось.

Минздрав отмечает, что при таком сценарии меры по ограничению международной мобильности должны применяться с соблюдением общих принципов стран Евросоюза.

«Учитывая эволюцию пандемии коронавируса и эпидемиологическую ситуацию в Испании, целесообразно оставить без действия меры санитарного контроля в отношении лиц из стран, не входящих в Евросоюз или Шенгенское соглашение», — подчеркивает министерство.

Испания стала последней европейской страной, которая отменила антиковидные ограничения. Остальные сделали это летом 2022 года. При этом страны ЕС оставили за собой право вернуть ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.