Исследование проб биоматериала умерших животных проводят в Челябинском филиале ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" и лаборатории Всероссийского научно-исследовательского института защиты животных (ВНИИЗЖ) во Владимире.
"Предварительно стало известно, что возбудителей заразных болезней у павших животных не выявлено", — отмечает пресс-служба.
Также отобраны пробы земли и растений, чтобы исключить или подтвердить возможный факт отравления животных химикатами и радиоактивными элементами.
В правительстве Курганской области создана рабочая группа по расследованию инцидента, куда вошли представители Россельхознадзора, правительства и управления ветеринарии области.
Также 23 октября в Курганскую область прибывает представитель Федерального центра охраны здоровья животных, расследование причин падежа животных будет продолжено, отмечает ведомство.