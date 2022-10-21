Первые случаи гибели животных были зафиксированы в охотхозяйстве Далматовского района в сентябре. Официально зафиксировано, что пало 33 особи, еще более 10 заболевших косуль отстреляны охотниками. По данным Россельхознадзора, в последние дни новых случаев падежа косуль не зарегистрировано.

Исследование проб биоматериала умерших животных проводят в Челябинском филиале ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" и лаборатории Всероссийского научно-исследовательского института защиты животных (ВНИИЗЖ) во Владимире. "Предварительно стало известно, что возбудителей заразных болезней у павших животных не выявлено", — отмечает пресс-служба. Также отобраны пробы земли и растений, чтобы исключить или подтвердить возможный факт отравления животных химикатами и радиоактивными элементами. В правительстве Курганской области создана рабочая группа по расследованию инцидента, куда вошли представители Россельхознадзора, правительства и управления ветеринарии области. Также 23 октября в Курганскую область прибывает представитель Федерального центра охраны здоровья животных, расследование причин падежа животных будет продолжено, отмечает ведомство.