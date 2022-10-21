"В связи с достаточно амбициозными планами развития внутреннего туризма в данном случае повышается уровень этой работы. Все достижения будут сохранены и будут развиваться уже на более высоком уровне в составе министерства (Минэкономразвития — ИФ)", — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что решение об упразднении Ростуризма не связано с разногласиями на тему туризма, озвученными на одном из мероприятий с участием президента.

"Это не связано. Все высоко оценивают промежуточные итоги работы ведомства. Эта работа будет продолжена", — сказал Песков.

У него также спросили, сможет ли экс-глава Ростуризма Зарина Догузова продолжить свою работу на новом посту.

"Это будет зависеть от нее и тех предложений, которые сделаны или еще будут сделаны", — сказал пресс-секретарь.