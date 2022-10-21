"В Коломне началась реставрация усадебного дома Сурановых. В доме сохранились оригинальные двери, окна, фурнитура, кованные ажурные решетки и печные изразцы. Они будут восстановлены и послужат образцами для создания утраченных элементов", — говорится в сообщении.

Представитель музея пастилы, который находится на территории усадьбы уточнила "Интерфаксу", что завершить реставрацию и открыть дом для посещений планируют в середине 2023 года.

Усадьба Сурановых является объектом культурного наследия регионального значения, основана купцом и книгоиздателем Федором Сурановым в XIX веке. Флигель усадьбы был отреставрирован в 2009 году, тогда же там разместился музей "Коломенская пастила".