"Улучшение погоды позволило возобновить движение паромов через пролив: в 09:45 мск из терминала Порт Крым вышли автомобильно-пассажирские паромы "Керченский-2" и "Лаврентий", в это же время навстречу из терминала Порт Кавказ вышел автомобильно-пассажирский паром "Мария", — говорится в сообщении.

Сейчас на паромной переправе работают пять автомобильно-пассажирских паромов. Как сообщалось, судоходство на Керченской паромной переправе было приостановлено с 15:25 мск 20 октября в связи с неблагоприятными погодными условиями.