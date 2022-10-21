«В течение девяти месяцев 2022 года в Японию въехали 1 028 500 человек. Тройку лидеров по въезжающим в сентябре 2022 года возглавила Южная Корея, откуда приехало 32,7 тыс. человек, за ней следует Вьетнам (30,9 тыс.). Третье место разделили США (18 тыс.) и Китай (17,6 тыс.)», — говорится в сообщении.

В сентябре страну посетили 206,5 тыс. туристов, впервые с момента возобновления въездного туризма после пандемии их число превысило 200 тыс. в месяц.

«Из России в Японию в сентябре въехали 1200 человек, а за период с января по сентябрь – 5,2 тыс.», — отмечают в JNTO.

Как поясняется, количество въезжающих иностранных туристов рассчитывается на основе статистики миграционной службы Министерства юстиции Японии. Она не включает постоянно проживающих в Японии иностранных граждан, однако учитывает транзитных посетителей.

Япония начала поэтапно отменять ковидные ограничения для иностранных туристов с июня. Сначала был разрешен въезд только организованным туристическим группам в рамках небольшой квоты, затем она была расширена. С 11 октября почти все ограничения на въезд туристов были сняты. Сейчас въезжающим нужно предъявлять сертификат о трехразовой вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ, либо ПЦР тест, сделанный за 72 часа до выезда из страны отправления. Возобновлен также безвизовый режим с теми странами, с которыми он действовал до пандемии.