Согласно размещенному на сайте госзакупок протоколу, победителем тендера стало московское АО "Ротек". Контракт с компанией будет заключен по начальной (максимальной) цене 7,425 млрд рублей. Второй участник тендера в протоколе не указан.

Как сообщалось, подрядчику предстоит построить в Бодайбо асфальтобетонную взлетно-посадочную полосу (расчетной длиной до 2,15 км), рулежную дорожку, перрон (до 6 самолетов), площадку по обработке самолетов противообледенительными жидкостями, поставить светосигнальное, метеорологическое оборудование, а также смонтировать водосточно-дренажную систему, очистные сооружения, объекты электроснабжения и теплоснабжения, аварийно-спасательную станцию и сделать ограждение аэропорта. Завершить все работы необходимо до 10 декабря 2024 года.

Сообщалось также, что "Ространсмодернизация" в августе-сентябре провела тендер на модернизацию аэропорта Бодайбо. На него поступила единственная заявка от якутского ООО "Стройдорсервис" — с компанией решено было заключить госконтракт по цене 7,425 млрд рублей. Однако в торги вмешалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая отказала "Ространсмодернизации" в согласовании госконтракта, сославшись на отсутствие опыта у "Стройдорсервиса" в реализации технически сложных объектов.

В мае Главгосэкспертиза одобрила проект модернизации аэродрома в Бодайбо. В частности, предполагается удлинить существующую грунтовую ВПП до 2,2 км, построить новую ВПП и соединительную рулежную дорожку.

Аэродром расположен на правом берегу реки Витим, на северо-восточной окраине Бодайбо. Длина грунтовой полосы составляет 1,66 км, ширина — 42 м. Главная проблема аэродрома — его грунтовое покрытие. Во время таяния снега и дождя ВПП раскисает, что влияет на регулярность авиасообщения. После модернизации аэропорт, где сейчас садятся только Ан-24 и Ан-26, сможет принимать Superjet 100. Через авиаузел также станет возможной более оперативная доставка вахтовиков для золотодобычи. В Бодайбинском районе добывается более 95% золота Иркутской области.

До ноября 2020 года оператором аэропорта Бодайбо было золотодобывающее ЗАО "Ленсиб" (структура "Полюса"), позже аэропортовый бизнес был выделен в отдельное АО "Аэропорт Бодайбо".

АО "Ротек" специализируется на проектировании и строительстве "под ключ" сложных технологических и инфраструктурных объектов, разработке и промышленной эксплуатации программно-аппаратного комплекса прогностики состояния и мониторинга промышленного оборудования "Прана", разработке и производстве компонентов для авиационной промышленности и энергетического машиностроения, высокоэффективных систем хранения и накопления энергии на основе суперконденсаторов, изготовлении, модернизации и обслуживании основного энергетического оборудования.