"В Иркутской области завершили работы на дороге, ведущей в популярное туристическое место — село Хадахан, расположенное на "золотых песках" на Братском море. Это 10-километровый участок дороги Кутулик — Бахтай — Хадахан с 13-го по 23-й километр", — говорится в сообщении.

Капремонт проведен в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Его стоимость составила 438 млн рублей.

"По дороге Кутулик — Бахтай — Хадахан раньше машины ездили только на низкой скорости. Важным элементом работ там стала замена пучинистых грунтов. Теперь трасса не имеет "волн", машины могут разгоняться до 90 км/ч. Хорошая дорога — это важное условие для увеличения популярности туристических мест", — цитирует пресс-служба начальника областной дирекции автодорог Юлию Гордину.

В настоящее время завершается капремонт второго участка — с 24-го по 43-й километр. На проведение работ выделено 453 млн рублей. Сдать его в эксплуатацию планируется в следующем году.

Автодорога Кутулик — Бахтай — Хадахан протяженностью 43 км идет от федеральной трассы Р-255 Новосибирск — Иркутск. Ранее асфальт на ней был только до 14-го километра, дальше было гравийное покрытие.