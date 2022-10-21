Уточняется, что плата за наем этих жилых помещений должна быть существенно ниже рыночной за счет субсидий, предоставляемых из регионального и федерального бюджетов.

Также Путин поручил определить расположение указанных наемных домов на основании мастер-планов городов Дальнего Востока, разрабатываемых в рамках программы их модернизации.

Доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 1 марта 2023 года, а далее — каждые полгода.

Как уточнили в ДОМ.РФ, первые 42 арендные квартиры будут готовы в ближайшее время.

Кроме того Путин поручил обеспечить использование механизма дальневосточной концессии при реализации программ модернизации городов Дальнего Востока. Правительству с Госдумой РФ поручено определить лимиты бюджетных ассигнований, предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов и размещения инфраструктурных облигаций для реализации этих программ.

Помимо этого правительству нужно представить предложения по созданию дополнительных механизмов поддержки строительства объектов туристической инфраструктуры; обеспечить в 2023-2024 годах за счет бюджетных ассигнований направление 5 млрд рублей ежегодно на благоустройство территорий и создание комфортной городской среды в населенных пунктах с населением до 250 тыс. человек.

Доклады по этим вопросам необходимо представить до 15 ноября.

Путин поручил также обеспечить продление программы "Дальневосточная ипотека" до 2030 года. В частности среди поручений значится обеспечение наращивания темпов жилищного строительства в ДФО, в том числе, с использованием "зеленых" и энергоэффективных технологий и материалов.