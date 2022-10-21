"Ранее в Магаданской области не было нормативно-правовой базы для формирования благотворной среды для коммерческих туристских организаций", — сказано в сообщении.

Принятый закон содержит определяет основные формы государственной поддержки субъектов туристской индустрии и приоритетные для региона виды туризма: этнографический, событийный, экологический, деловой, экстремальный, спортивный, историко-познавательный, рыболовный, охотничий, водный, подводный, лечебно-оздоровительный, промышленный, арктический, горнолыжный, социальный, сельский, детский и самодеятельный туризм.

Авторы законопроекта — депутат областной думы, председатель регионального отделения Русского географического общества Александр Нестерович и сенатор Анатолий Широков.

Работа над документом велась полтора года: в законе обобщили опыт разных российских регионов, в которых активно развивается туризм, изучали мнение колымской общественности, профильных ведомств и экспертного сообщества.

"Для нас чрезвычайно важно сформировать правовое поле не только для снижения негативного воздействия горнодобывающих предприятий на экологию и более активного внедрения экологичных технологий в производственный процесс, но и для развития туризма", — сказал спикер областной думы Сергей Абрамов.

Российская Федерация условно разделена на 12 макрорегионов, в которых субъекты схожи по туристическому потенциалу. Магаданская область входит в макрорегион "Север и Арктика".