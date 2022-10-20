"Проект стал победителем второго конкурса Фонда культурных инициатив среди образовательных и наставнических проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий и удостоен гранта в размере более 5,7 млн рублей. Эксперты Фонда также признали его лучшим в тематическом направлении "Культурный код: проекты по продвижению через культуру и креативные индустрии традиционных духовно-нравственных ценностей", — говорится в сообщении.

Проект планируется реализовать до конца сентября 2023 года, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Кластер предполагает совместную деятельность множества организаций, которые объединены идеей актуализации, сохранения и широкой презентации наследия Дмитрия Менделеева.