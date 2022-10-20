На фестивале в дополнение к короткометражным, полнометражным фильмам и телевизионным программам впервые покажут сериалы. Кроме того, запланированы премьеры фильмов мурманских авторов.

Организаторы "Северного характера" отмечают, что часть представленных на фестиваль работ снималась в Мурманской области.

"Кто-то узнает родной двор, а кто-то будет искать в кино себя, если снимался в массовке или даже в роли актера второго плана", — отмечают в пресс-службе фестиваля.

В конкурсной программе участвуют фильмы из России, Казахстана, Киргизии, Швеции, Испании, Ирана и Индии.

Откроет кинофестиваль документальная картина "Арктик-джаз", которая повествует о джазовом фестивале, который проходил в Мурманской области в 2003-2015 годах. Закроет фестиваль фильм "На выдохе", действие которого происходит в Мурманске.

Показы пройдут на базе мурманских музеев, библиотек, в одном из кинотеатров города, в областном Дворце культуры им.Кирова и в уличном кинотеатре на центральной площади Пяти Углов.

В состав жюри войдут представители России, Швеции, Армении, Сербии и Белоруссии. Возглавит жюри член Белорусского Союза кинематографистов Галина Адамович.

По традиции программу фестиваля дополняют встречи с режиссерами и продюсерами, мастер-классы. В частности, будет работать мастерская документального кино.

Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры России, Президентского фонда культурных инициатив, правительства Мурманской области.