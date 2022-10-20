"Представить предложения по созданию дополнительных механизмов поддержки строительства объектов туристической инфраструктуры, в том числе механизмов, предусматривающих предоставление отсрочки по уплате процентов по кредитам, возмещение капитальных затрат, стимулирование создания новых средств размещения путем строительства гостиниц, отдельные помещения в которых являются объектами коммерческой недвижимости, не относящимися к номерному фонду", — следует из текста поручений, размещенного на сайте Кремля.

Кабмину поручено также создать дополнительные механизмы сглаживания сезонности посещения туристами крупных курортов.

Срок исполнения поручения – до 15 ноября 2022 года.

Восточный экономический форум прошел во Владивостоке 5-8 сентября. В его рамках состоялось заседание Государственного совета по туризму, в ходе которого обсуждались меры поддержки туристической отрасли, в том числе на Дальнем Востоке.