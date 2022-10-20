В настоящее время в регионе действуют налоговые льготы для организаций социально значимых отраслей и применяющих упрощенную систему налогообложения. Для таких организаций ставки составляют 1% вместо 6% по режиму "доход" и 5% вместо 15% — по режиму "доходы минус расходы". Однако одно из условий, которое должна выполнить организация для получения налоговой льготы, — количество работников в организации не должно превышать 15 человек.

"Данное условие не всегда могло выполняться санаториями и детскими лагерями, потому что их работа обеспечивается большим количеством сотрудников. Отныне условие по среднесписочному количеству работников для этих организаций будет отменено", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти изменения позволят сделать налоговую льготу доступнее и охватить в два раза больше санаторно-курортных предприятий и детских лагерей.