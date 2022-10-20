"После передачи полномочий "Ростуризма" нашему министерству, мы сможем реализовывать накопленный на Кавказе опыт по развитию территорий и вовлечению бизнеса в масштабах всей страны", — приводит пресс-служба министерства слова Назарова по итогам посещения курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии, акции которого планируют передать частному инвестору.

Замглавы Минэкономразвития РФ подчеркнул, что прежде чем передать курорт в частное управление, нужно убедиться, что все процессы выстроены, и структурные изменения не отразятся на скорости введения объектов.

"Гости курорта, которых "Архыз" принимает по 5000-7000 в день в высокий сезон, не должны почувствовать изменений со знаком минус. Наоборот, уверены, что частный бизнес сможет выстроить более клиентоориентированную и окупаемую историю в этом перспективном горном районе, а государство перенаправит ресурсы на создание новых точек притяжения", — отметил Назаров.

Ранее сообщалось, что открытый конкурс с поэтапной передачей акций горного курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии якорному инвестору стартует в октябре 2022 года.

Конкурсные процедуры пройдут в два этапа и до конца года завершатся оплатой 25% акций управляющей компании "Архыз" и их переходом новому владельцу. Оставшиеся акции инвестор сможет выкупить в течение 15 лет, если выполнит взятые на себя обязательства.

Обязательным условием конкурса является то, что инвестор должен будет в течение четырех лет построить не менее 30 км новых горнолыжных трасс, создать единую зону катания в туристических поселках Романтик, Лунная Поляна и Дукка, а также в течение восьми лет довести число мест размещения до восьми тысяч.

В пресс-службе "Архыза" "Интерфаксу" уточнили, что 100% акций курорта принадлежит АО "УК Архыз", которое является 100%-ой дочкой АО "Кавказ.РФ".

Курорт "Архыз" начал работать в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях курорта — Романтик и Лунная Поляна — действуют более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры.

Вложения государства в курорт достигли 23 млрд рублей: создано 27 км трасс, восемь канатных дорог и более 2 тыс. мест размещения.