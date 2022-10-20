"Охранная деятельность нацпарка на прилегающей акватории Балтики нам делегирована впервые. Ранее мы были практически бесправны и бессильны в борьбе за сохранение уникальной природы в прибрежных водах моря. Теперь наши обязанности и полномочия прописаны в "Положении об охранной зоне национального парка "Куршская коса" по границе с акваторией Балтийского моря". Документ, утвержденный Минприроды России, зарегистрирован в министерстве юстиции РФ", — сказала Большакова.

По ее словам, отныне нацпарк будет пристально отслеживать любую деятельность в охранной зоне Балтийского моря у берега Куршской косы. Общая площадь охраняемой территории составляет 15913 га, а ширина — от 2,5 до 4 км от береговой линии. В свою очередь эта территория разделена на четыре зоны, для каждой из которых установлены индивидуальные ограничения или запреты.

Так, наиболее жесткая охрана и запрет будут действовать на "особо охраняемой и заповедной зонах". К примеру, там запрещены все "действия, ведущие к беспокойству диких животных". В частности, это относится к организации массового отдыха, движению моторных плавательных средств (за исключением плавсредств специальных служб). Для двух других зон — "рекреационной для отдыха и туризма", а также "хозяйственного назначения" — есть некоторые послабления, пояснила пресс-секретарь.

"Теперь различные рыбохозяйственные, научные и иные организации, планирующие свою деятельность в водах Балтики в пределах морской охранной зоны нацпарка, должны учитывать это обстоятельство. Для некоторых из них это будет серьезной проблемой, обойти которую не удастся даже при большом желании и возможностях", — добавила Большакова.

Она также отметила, что теперь нацпарк будет вести работу, чтобы точно такая же охранная зона была создана и в акватории Курского залива, где природа также нуждается в защите.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.

Здесь на очень небольшом расстоянии друг от друга соседствуют разные пейзажи: песчано-пустынный, хвойные леса, березняки. Коса напоминает музей природных зон. Здесь находятся одни из самых высоких в Европе песчаных дюн (до 60 м высотой). 72% территории занимают леса, в которых произрастает около 600 видов древесной, кустарной и травяной растительности. Фауна насчитывает 296 видов наземных позвоночных животных (лось, косуля, кабан, лиса и др.).