"В конце 1 квартала 2023 года на региональном портале госуслуг (РПГУ) Подмосковья появится новый вид регионального надзора — надзор за деятельностью организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, которые оказывают услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и (или) инструкторов-проводников", — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства уточнили, что министерство культуры Московской области будет использовать комплексный цифровой сервис для бизнеса, запущенный Главстройнадзором.

С помощью "цифры" будут проверять соблюдение организациями, индивидуальными предпринимателями и физлицами соблюдение федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации".