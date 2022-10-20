"К сожалению, проект правил вносился Минтрансом в правительство три раза — в 2020, 2021 годах, в третий раз — в июле этого года. Дополнительные бюджетные ассигнования на софинансирование местных перевозок с 2023 года были заявлены Росавиацией в рамках бюджетного процесса на 2023-2025 гг. Вместе с тем указанное предложение не вошло в число поддержанных", — заявил Степанко в ходе "круглого стола" по развитию региональных авиаперевозок в Совете Федерации.

Он напомнил, что сейчас местные воздушные перевозки субсидируются из региональных бюджетов. Проект правил предоставления федеральных субсидий субъектам, входящим в состав ДФО и расположенным в Арктической зоне, был подготовлен "с учетом сохранения уровня финансирования из региональных бюджетов" для дальнейшей поддержки таких перевозок.

"Минтрансом продолжается работа по определению источников финансирования: в рамках бюджетного процесса будут повторно запрошены средства на реализацию проекта", -отметил Степанко.

Глава Росавиации Александр Нерадько сообщал в июне, что в рамках подготовленного проекта постановления правительства на местные перевозки внутри ДФО и Арктики может быть выделено 8,4 млрд руб.

На полеты между европейской частью страны и Дальним Востоком, Крымом и Калининградом в 2022 году из федерального бюджета было выделено 12,3 млрд руб. Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" получила на развитие перевозок в регионе 5,9 млрд руб.