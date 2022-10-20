Ранее в среду иранское информационное агентство "Фарс" сообщило, что во время протестов в страна были задержаны 14 иностранцев, в том числе граждане России, США, Франции, Великобритании, Австрии и Афганистана.

"Нам известно о единичных случаях, когда при фотографировании иранских достопримечательностей в кадры российских туристов случайно попадали представители местной полиции. Это вызывало вопросы с их стороны, но разъяснениями россиян инциденты исчерпывались", — говорится в сообщении.

Посольство также напоминает российским туристам в Иране об официальном запрете на фото- и видеосъемку во многих местах в крупных городах страны.