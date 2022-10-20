"Такие суда планируется использовать, в первую очередь, для обеспечения межрегионального сообщения до города Кострома и до Казани. То есть маршрут до Костромы будет составлять Нижний Новгород, Городец, Юрьевец, Кинешма, Плес, Кострома; до Казани поедем Нижний Новгород, Макарьево, Юрино, Чебоксары, Казань", — уточнил Рябинин.

Регион рассчитывает приобрести первое судно в 2023-2024 годах по схеме льготного лизинга, средства на 2023 год на это предусмотрены. Частота рейсов и количество остановок будут уточняться в ходе эксплуатации в зависимости от загруженности судов.

По информации Рябинина, эксплуатация "Метеоров" планируется также на экскурсионных маршрутах до Городца и Макарьево.

Ожидается, что пассажиропоток в период полной навигации на указанных маршрутах при наличии двух "Метеоров" превысит 71 тыс. пассажиров в год.

Как сообщалось, нижегородское "Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева" ("ЦКБ по СПК им. Р.Е Алексеева") заявляло о готовности построить "Метеор" для Нижегородской области, если регион заключит соглашение с лизинговой компанией.

ЦКБ спустило на воду первое судно "Метеор 120Р" нового поколения в августе 2021 года. Он отправился в Ханты-Мансийский автономный округ по программе реновации речного флота.

СПК "Метеор 120Р" предназначено для скоростной перевозки до 120 пассажиров, автономность плавания судна составит 8 часов, дальность хода — 600 км. Судно может эксплуатироваться на полноводных реках всей территории России от Центральной части до Дальнего Востока.