"Из-за изменений, которые нужно будет внести в проект, сроки завершения строительства сдвигаются. Он будет открыт к началу горнолыжного сезона 2023 года", — цитирует пресс-служба правительства Кузбасса гендиректора ООО "Аэрокузбасс" (управляет аэропортами Новокузнецка и Таштагола) Кирилла Ермакова.

Суть изменений, которые необходимо внести в проект, в сообщении не раскрываются.

Ранее ввести новый терминал в эксплуатацию планировалось в начале 2023 года.

Аэропорт в Новокузнецке — ближайший к горнолыжному курорту Шерегеш аэропорт, который принимает магистральные самолеты. Горнолыжный сезон обычно начинается в первых числах ноября.

Главгосэкспертиза РФ ранее сообщала, что в начале октября проектная документация на здание аэровокзала в Новокузнецке получила положительное заключение. Застройщик — ООО "Терминал Новокузнецк", генпроектировщик — ООО "Красаэропроект".

"С вводом нового терминала аэропорт Новокузнецка сможет принимать до 580 пасс/час, в том числе 400 пасс/час на внутренних воздушных линиях и 180 на международных", — отмечало ведомство.

В свою очередь, пресс-служба правительства Кузбасса уточняет, что в новом терминале разместят зоны как внутренних, так и международных вылетов, он будет обеспечен тремя телетрапами. "Закладные под ротонды уже поставлены на стройплощадку, одновременно ведутся строительно-монтажные работы на перроне", — говорится в сообщении.

На пресс-конференции в сентябре Ермаков сообщал, что инвестиции в строительство аэропорта оцениваются в 6 млрд рублей. Гендиректор "Аэрокузбасса" тогда также отмечал, что в новом аэровокзале будет действовать пока единственная в РФ автоматическая система регистрации и выдачи негабаритного багажа — лыж. По его словам, обычно этот вид багажа выдается вручную.

Как сообщалось, согласно прогнозам, пассажиропоток аэропорта Новокузнецка в 2022 году вырастет на 5-6%, до более чем 400 тыс. человек.

ООО "Сибирские аэропорты" ("СибАэро", принадлежит структуре En+ Group — "Эн+ Холдинг") с осени 2021 года владеет 80% "Аэрокузбасса" через АО "Международный аэропорт Новокузнецк (Спиченково) им. Б.В. Волынова".