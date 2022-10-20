"Объем планируемых к выделению из федерального бюджета на реализацию программы субсидирования средств (в 2023 году — ИФ) сохранится на уровне текущего года — это порядка 27,5 млрд руб. Вместе с тем планируется продление на 2023 год программы субсидирования российских авиакомпаний на осуществление внутренних, в том числе местных, перевозок в рамках постановления правительства №761", — сказал Потешкин.

"Перечисленные меры господдержки будут способствовать достижению показателей объема перевозок в 2023 году (как ранее уже было озвучено, до 2030 года — в стратегии — определены объемы перевозок), и, соответственно, на 2023 год план — это 103 млн пассажиров", — заявил он.

По базовому сценарию программы развития авиатранспортной отрасли до 2030 года (утверждена правительством в июне), в 2023 году российские авиакомпании перевезут 101,2 млн человек, в том числе 91,1 млн — на внутренних линиях, 10,1 млн — на международных.

По итогам 2022 года пассажиропоток российских авиакомпаний составит 100 млн человек, заявляли ранее в Минтрансе РФ — это на 10% меньше, чем в 2021 году. За 2019 год было перевезено 128 млн пассажиров.