Общая протяженность моста со сходами — 120,6 метра. Крытая конструкция защитит пассажиров от ветра, дождя и снега. Внутри проведено освещение. В холодное время года обогрев моста будут обеспечивать инфракрасные лампы и теплый пол. Объект был построен за счет инвестиционной программы ОАО "РЖД". Стоимость строительства не сообщается.

Спуски и подъемы с моста, помимо лестничных сходов, оборудованы лифтами. Грузоподъемность каждого лифта — до 1 тыс. кг. Во входном павильоне размещен пункт досмотра, оснащенный рентгенотелевизионной установкой и рамками металлодетектора, смонтирована система видеонаблюдения.

Согласно сообщению, старый пешеходный мост через пути будет использоваться только для транзитного прохода граждан из одной части города в другую. Сходы с моста к пассажирским платформам будут перекрыты.

Железнодорожный вокзал появился в Тюмени в 1885 году. В современный вокзальный комплекс входят кассовый зал, зал ожидания, багажное отделение и 9-этажное административно-гостиничное здание. С 2003 по февраль 2010 года вокзал реконструировался. Возведение надземного перехода началось в 2018 году.