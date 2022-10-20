"В связи с объявленной с 21 сентября частичной мобилизацией в соответствии с указом президента РФ, граждане (туристы и пассажиры, а также члены их семей) оказались в ситуации, когда по независящим от них обстоятельствам они, с одной стороны, не могут воспользоваться ранее оплаченными услугами по заключенным договорам о реализации туристского продукта или воздушной перевозки, а с другой стороны в силу действующего законодательства не имеют права претендовать на возврат полной стоимости услуг", — говорится в пояснительно записке.

Как отмечают авторы законопроекта, согласно рекомендациям Ростуризма, каждая из сторон вправе потребовать изменения или расторжения договора о реализации турпродукта в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора. К существенным изменениям обстоятельств относится в том числе невозможность совершения туристом поездки по причине болезни, отказа в выдаче визы и др.

"Перечень обстоятельств является неисчерпывающим. Соответственно, частичная мобилизация граждан подпадает под действие данной нормы. Вместе с этим, в случае отмены тура по причине частичной мобилизации возврат, в соответствии с законодательством, производится за вычетом фактически понесенных туроператором расходов. А в случае внесения изменений в тур при замене туриста может потребоваться доплата", — говорится в тексте.

Также подчеркивается, что за возвратом турист может обратиться к туроператору "за несколько дней до начала тура, т.к. спрогнозировать получение повестки у туриста нет возможности, соответственно фактически понесенные расходы туроператора будут стремиться к 100 % стоимости тура".

Что касается воздушной перевозки пассажиров, то авторы законопроекта отмечают, что сейчас на возврат средств за авиабилеты можно рассчитывать в случае болезни пассажира или члена его семьи либо близкого родственника, совместно следующих с ним на воздушном судне, либо смерти члена семьи или близкого родственника пассажира.

"Призыв на военную службу в перечень не включен. В целях защиты прав и интересов туристов и пассажиров, подлежащих мобилизации, а также заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач ВС РФ, предлагается рассмотреть возможность расторжения соответствующих договоров во внесудебном порядке по инициативе туристов, пассажиров с правом получения полной стоимости ранее оплаченных ими услуг", — резюмируют авторы законопроекта.