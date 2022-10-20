"Общий объем финансирования мероприятий с 2022 по 2027 годы оценивается в 791 млн рублей", — говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что акцент в программе сделан на развитие туристической инфраструктуры и повышении качества услуг. В частности, предусмотрено субсидирование некоммерческих организаций, которые своей работой повышают привлекательность региона.

Ранее сообщалось, что в 2023 году область получит из федерального бюджета 585 млн рублей на развитие внутреннего туризма.

Грантовая поддержка поступит на развитие 70 предпринимательских инициатив, проведение фестиваля "Ночь музыки", а также на проектирование туристического центра Екатеринбурга.

Как заявляла ранее директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова, регион пользуется популярностью.

По ее данным, за первые девять месяцев 2022 года область посетили более 1,5 млн туристов. Приезжали люди из соседних регионов, а также из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга. Кроме того, в течение первого полугодия область посетили 14 тыс. иностранцев.