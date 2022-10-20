Сочи. 20 октября. ИНТЕРФАКС-ЮГ — Чемпионат и Кубок России по горному бегу пройдут в горах курорта "Роза Хутор" в Адлерском районе Сочи на этой неделе, сообщает пресс-служба курорта в четверг.

Соревнования Кубка России по горному бегу вверх пройдут 21 октября. Протяженность дистанций составит 1163, 3027, 4177 и 6150 метров. Они пройдут по горнолыжным трассам к вершине Роза Пик с финишем на разной высоте. Лучшие горные бегуны определятся в детской, юниорской, основной, старшей и ветеранской возрастных категориях.

23 октября пройдут мужские и женские старты чемпионата России по горному бегу на длинную дистанцию.

"Спортсменам предстоит преодолеть 23 165 метров с набором и сбросом высоты в 1811 м", — говорится в сообщении.

Организатором является Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА).

"В настоящее время национальные соревнования по горному бегу проводятся в 19 регионах страны. Согласно календарному плану Минспорта РФ сезон обычно открывается в апреле в Ставропольском крае и закрывается в Сочи в октябре. Его итоги как раз и подведут в ходе предстоящих забегов на курорте "Роза Хутор", — уточняется в сообщении.