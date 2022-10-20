"Высокогорный марафон пройдет в уникальном горном Джейрахском районе с древними башнями. Старт забега, а также стартово-финишный городок расположатся в курортном поселке Армхи", — сказал представитель ведомства.

По его словам, организаторы ожидают свыше 200 участников из разных регионов страны.

4 ноября пройдет регистрация и старт дистанции "Ляжгинский водопад". Это небольшой забег на 1,6 км к красивейшему водопаду Ингушетии.

В основной день мероприятия, в воскресенье, побегут участники четырех дистанций (4 км "Армхи", 10 км, 21,1 км и 42 км к башенному комплексу "Вовнушки"), а также пройдёт забег на 700 метров для детей.

Марафонцам предстоит преодолеть затяжные подъемы и не менее захватывающие спуски. На разных дистанциях они будут бежать среди отвесных стен Скалистого хребта и множества хорошо сохранившихся памятников средневекового ингушского зодчества. Это настоящая "беговая" экскурсия в музее под открытым небом.

Участников, успешно преодолевших свои дистанции, ждет медаль финишера, различные угощения. Победители и призеры всех забегов получат подарки от местных властей.

Помимо привлечения внимания к туристическому потенциалу уникального горного региона организаторы мероприятия Caucasus Ultra Trail преследуют еще одну важную цель — рассказать о неповторимой культуре, гостеприимстве и образе жизни населения республики.