Соответствующее исковое заявление РЖД от 13 октября принял Арбитражный суд Москвы, сообщается в судебной картотеке.

Согласно документу, суд возбудил производство по делу о запрете VR Group инициировать судебные разбирательства в арбитражном суде в соответствии с Арбитражным регламентом Центральной торговой палаты Финляндии (Хельсинки), Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма, иных иностранных судах и арбитражах, международных коммерческих арбитражах по всем спорам, вытекающих из договоров и сделок: о запрете Oy Karelian Trains инициировать судебные разбирательства в тех же инстанциях по всем спорам, вытекающих из договоров, а также о запрете OP Corporate Bank plc. инициировать судебные разбирательства по всем спорам, вытекающих из соглашения о поручительстве от 5 сентября 2007 г. в отношении кредитного договора на 131 млн евро для Oy Karelian Trains.

Предварительное судебное заседание и собеседование со сторонами назначено на 14 декабря.

Как сообщалось, с 28 марта VR Group прекратила пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией поездами Allegro. До конца 2022 г. компания намерена полностью прекратить грузовой железнодорожный трафик с РФ.