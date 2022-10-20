"Для работы на водных маршрутах республики нами заказаны три новых судна: два "Метеора" и один А-217", — сказал Минниханов.

Ранее сообщалось, что в июне 2022 года Зеленодольский судозавод спустил на воду первый "Метеор-2020" проекта 03830 с модернизированной системой подводных крыльев, улучшающей ходовые характеристики и комфорт пассажиров.

Импульсом к созданию модернизированных "Метеоров" стало решение правительства Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) по реновации пассажирского флота региона. В январе 2021 года "Северречфлот" (ХМАО) заключил лизинговый договор на поставку двух СПК "Метеор-2020" производства Зеленодольского судозавода за 1,255 млрд рублей.

Теплоход проекта А217-1 предназначен для перевозок пассажиров в количестве 176 человек на внутренних водных путях, говорится на сайте судостроительной корпорации "Ак Барс", владеющей татарстанской верфью.