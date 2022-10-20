"Решение об упразднении Ростуризма касается исполнительной ветви власти и никаким образом не влияет на нашу законотворческую работу ни в рамках комитета по туризму, ни внутри фракции "Новые люди". Наша задача как законодателей – разумно и своевременно формулировать правила игры, а исполнительная власть эти правила реализует. Меняется управленческая модель, но цели и задачи по развитию туристической отрасли остаются. Вероятно, на данном этапе эта модель оптимальна и более эффективна", — цитирует Тарбаева его пресс-служба.

По его словам, комитет по туризму готов взаимодействовать с любым федеральным органом власти, которому будут вверены соответствующие полномочия.

"Независимо от произошедших изменений комитет по туризму будет предлагать вернуть программу туристического кешбэка на детский отдых поправками ко второму чтению проекта федерального бюджета", — подчеркнул Тарбаев.

Президент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму и передаче его функций Минэкономразвития.