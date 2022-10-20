"За 9 месяцев 2022 года российскими авиакомпаниями на внутренних линиях перевезено 60 млн пассажиров, что на 11,9% меньше объема перевозок аналогичного периода прошлого года", — сказал Потешкин.

Он отметил, что перевозки по внутренним линиям осуществляют 48 авиапредприятий, в числе которых 11 региональных авиакомпаний, участвующих в программах субсидирования, на долю которых приходится более половины объемов перевозок по внутренним линиям.

Как сообщалось, крупнейшая российская авиационная группа "Аэрофлот" за 9 месяцев 2022 г. перевезла 31,3 млн пассажиров против 34,1 млн годом ранее. Таким образом, снижение показателя составило 8,2%.

Общий пассажиропоток российских авиакомпаний по итогам 2022 г., как заявляли ранее в Минтрансе РФ, составит 100 млн человек — это на 10% меньше, чем в 2021 г. За 2019 г. было перевезено 128 млн пассажиров.