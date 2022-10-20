После реконструкции номерной фонд санатория вырастет в 2,7 раза и превысит 500 номеров.

В пресс-службе уточнили, что проект будет реализован до 2026 года, в результате будет создано 600 рабочих мест.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем официальном телеграм-аккаунте сообщил, что санаторий "Белые ночи", построенный в 1976 году, после реконструкции будет оснащен лечебно-оздоровительной базой, также на объекте предусмотрено комплексное озеленение.

По его словам, в настоящее время на сопровождении департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации Сочи находятся 44 инвестпроекта на общую сумму 421 млрд рублей.